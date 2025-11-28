Манол Генов одобри изменение на месечния график за ползване на водите на язовир "Студена“, с което се определя максимален допустим обем от 24,20 млн. м³. Към днешна дата наличният воден обем в язовира е 23,289 млн. м³. Това съобщиха от МОСВ.
Промяната е направена по постъпило искане от ВиК – Перник за актуализиране на месечния график заради необходимостта от освобождаване на обем, който да поеме очаквания приток. Искането е мотивирано с нуждата от контролирано понижаване на нивото на язовира, предвид продължаващите валежи и увеличаващия се наличен обем.
С цел предотвратяване на вредни въздействия от високи води, министър Генов разпореди да се предприемат координирани и съвместни действия между ВиК – Перник, областния управител на област Перник, кмета на община Перник и "Напоителни системи“ ЕАД.
Във връзка с усложнената метеорологична обстановка в Югозападна България, екипите на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район“ (БДЗБР) са предприели необходимите мерки и оказват съдействие на местните власти.
БДЗБР активира Оперативното звено на дирекцията на 27.11.2025 г. заради прогнозата за обилни валежи. Басейновата дирекция участва в щаба към Областна администрация – Благоевград и активно подпомага компетентните органи в преодоляването на бедствената ситуация. Екипите на БДЗБР извършват обходи и постоянни проверки на критичните участъци.
През следващото денонощие времето в страната ще остане облачно с валежи от дъжд. На повече места и по-значителни ще са валежите през нощта в Западна България, по високите полета там временно ще се примесват със сняг. Утре значителни валежи ще има в Централна и Източна България. По проходите в западната част на Стара планина, над 1300 метра, дъждът ще преминава в сняг.
