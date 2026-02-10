ЗАРЕЖДАНЕ...
Екипаж на Spartan от ВСС осигури въздушен транспорт за медицински екип при донорска ситуация
©
Самолетът излетя в 9.00 ч. за летище Варна и в 18.10 ч. се приземи обратно на летище "Васил Левски“ София. Задачата за осигуряване на въздушен транспорт за медиците беше изпълнена успешно.
Командир на екипажа беше капитан Георги Пъшев, помощник-командир - старши лейтенант Александър Недялков, и борден инженер -капитан Андрей Андреев.
Още от категорията
/
Слави Трифонов за случая "Петрохан": ПП-ДБ като изплашен човек започват да предприемат панически действия
20:49
Бившият председател на ЦИК: Добре е, че не са променили системата на гласуване в последния момент
18:55
Казусът "Петрохан": МВР при Бойко Рашков издало разрешения за 16 огнестрелни оръжия за един ден на Ивайло Иванов
17:03
Асен Василев за "Петрохан": Не е притеснително, че Терзиев е дарявал средства на организацията
15:38
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.