Åäâà 60 íîâè ñëó÷àÿ íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, íÿìà ïî÷èíàëè

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 06:35 / 24.08.2020Êîìåíòàðè (1)45
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60 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå.

PCR-òåñòîâåòå, íàïðàâåíè çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå, ñà 2 288, îáù áðîé- 370 786.

Çà öåëèÿ ïåðèîä íà ðàçïðîñòðàíåíèå íà çàðàçàòà ó íàñ - îáùî çàðàçåíèòå ñà 15 287, àêòèâíèòå ñëó÷àè ñà 4 404.

745 äóøè ñà õîñïèòàëèçèðàíè, 74 ñà â èíòåíçèâío îòäåëåíèå.

Äàííèòå îò åäèííèÿ èíôîðìàöèîíåí ïîðòàë ñî÷àò, ÷å îáùèÿò áðîé íà èçëåêóâàíèòå å 10 338, a çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå - 16.

545 ñà ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë ïîòâúðäåí íîâèÿò êîðîíàâèðóñ. Íÿìà ïî÷èíàëè îò ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå. 

Ðàçïðåäåëåíèåòî ïî îáëàñòè íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ å: Áëàãîåâãðàä - 17; Áóðãàñ - 2; Âàðíà - 3; Âèäèí -1; Äîáðè÷ - 10; Êþñòåíäèë - 1;  Ïåðíèê - 5; Ïëîâäèâ - 6; Ñèëèñòðà - 1; Ñîôèÿ (ñòîëèöà) - 8; Òúðãîâèùå - 1; Øóìåí - 5.




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