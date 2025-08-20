ЗАРЕЖДАНЕ...
|Едва 10 градуса са регистрирани тази сутрин в наш град
Справка на "Фокус" в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 6.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София 12 градуса
- Пловдив 14 градуса
- Варна и Бургас 19 градуса
- Русе 17 градуса
- Стара Загора 18 градуса
- Благоевград 14 градуса
- Видин 12 градуса
