Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Едно задължение от 50 лева може да стане и 1000 след лихви и допълнителни разноски по ЧСИ
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:37Коментари (0)77
©
Камарата на частните съдебни изпълнители предлага промяна в законодателството, която да въведе възможност за доброволно събиране на малки комунални задължения. Такава практика вече се прилага успешно в редица страни от Европейския съюз и в някои съседни държави. Предложенията за законодателни промени вече са внесени в Министерството на правосъдието и се анализират от експерти.

България остава сред малкото държави в Европа, където към длъжниците се прилагат единствено принудителни мерки чрез съдебни изпълнители. В страни като Франция, Белгия, Нидерландия, Испания, Литва, Люксембург, Шотландия, Румъния, Сърбия, Черна гора, Словения и Швейцария комуналните вземания – за ток, вода, телефон и парно – се събират първо по реда на доброволното изпълнение. Съдебният изпълнител там играе ролята на медиатор, а принудителното събиране се прилага само при липса на съгласие.

В Сърбия например едва 5% от задълженията се събират принудително, докато у нас този процент достига 100. Идеята за доброволно събиране на малките задължения стои на вниманието на властите почти шест години.

Пред БНР председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев обясни, че задълженията могат бързо да се усложнят.

"Едно задължение от 50 лв. може да стане и 1000 лв. след начисляване на лихви и допълнителни разноски по ЧСИ“, посочи той.

Според Дичев друг проблем е, че много хора научават за дълговете си чак когато им блокират сметките.

"Много от тях дори не знаят, че имат такова дребно задължение – те биха го погасили. От години поставяме този проблем, защото ние сме накрая на веригата и отнасяме всички негативи от реакцията на хората“, каза той.

В Сърбия този подход се прилага активно и съдебните изпълнители там са преименувани на "обществени съдебни изпълнители“, за да се покаже, че работят в интерес на гражданите. В процедурата съдебният изпълнител и гражданинът са равнопоставени и водят диалог на равен с равен.

Дичев припомни, че предложението за доброволно събиране на малки задължения би било в полза на длъжниците, но въпреки това години наред стои на "трупчета“ в институциите.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
11:49 / 25.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители
Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители
09:09 / 25.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа
13:52 / 25.10.2025
"Отсъствие без бележка": Над 100 депутати пропуснали заседания през септември
"Отсъствие без бележка": Над 100 депутати пропуснали заседания през септември
10:00 / 25.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
51-ото Народно събрание
Изкуствен интелект
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: