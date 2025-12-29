През 2026 г. се очаква пазарът на имоти постепенно да се успокои, а поскъпването да стане по-умерено – с различна динамика в отделните региони на страната."Купувачите ще продължат да предпочитат качествени нови имоти с добра локация, социална среда и ниски разходи за поддръжка и сметки, тоест жилища с добра енергийна ефективност“, коментира Пламена Тотева, директор пазар "Ипотечни кредити" в Банка ДСК.Лихвите ще останат ниски – без значителни промени и най-ниски в ЕС. Докато банковата система поддържа висока ликвидност, условията за отпускане на кредити ще останат благоприятни.При въвеждането на еврото в първите месеци на 2026 г. пазарът на имоти вероятно ще забави активността си, докато гражданите и инвеститорите се адаптират към новата единна валута. До края на 2026 г. очакването е за нормализиране на пазара, забавяне в темповете на нарастване на цените и задържане на броя на сделките до нивата от 2025 г. Очаква се на пазара да се появят и нови глобални консултанти в сферата на недвижимите имоти. Това не би повлияло веднага върху цените, но е знак за пораждащ се интерес към българския пазар от играчи, които доскоро не присъстваха на национално ниво.Жилищата с една спалня продължават да са най-често търсени на пазара. Тази тенденция ще се запази и през следващата година. В София най-предпочитани остават южните, югозападните и югоизточните квартали. Това са районите около мол "Парадайс“, "Малинова долина“ и новите зони, които се оформят на юг от Околовръстния път, където се предлагат предимно нови жилища.Търсенето на жилища продължава да е високо, особено при домакинствата, които живеят в старо, тясно и пренаселено жилище. По данни на Евростат жилищата в България са едни от най-маломерните – 81 кв.м. спрямо 106 кв.м. средноголямо жилище в еврозоната. Освен това всяко трето жилище у нас е силно пренаселено, докато средният дял в еврозоната е едва 14%.Търсенето ще се доминира от новото строителство. Атрактивни са новопостроените сгради и такива с по-висок енергиен клас – около 40% от покупките са в сгради ново строителство. Не стихва и интересът към самостоятелни къщи или такива в затворени комплекси в близост до града.На фона на очакваното забавяне на имотния пазар, не се очаква увеличено предлагане на имоти ново строителство. При старото строителство обаче е възможно раздвижване, най-вече заради факта, че собствениците ще търсят алтернатива с покупка на новопостроен имот.Ще бъде предизвикателство за българския бизнес в строителството да увеличи предлагането на жилища, особено в големите градове, предвид ограничените площи и административните пречки. По-ниското покачване на цените, а дори задържане при някои типове строителство и квартали, може да стимулира собствениците на жилища, които са ги придобили с цел инвестиция, да ги предложат на пазара.През 2025 г. клиентите на банката са със среден общ доход около 5500 лв. (7000 лв. за София). За сравнение през 2024 г. тези стойности са били съответно 4500 лв. и 5600 лв. Средствата, които хората заделят за погасяване на задълженията, са около 35% от дохода.Към момента средният размер кредит е около 250 хил. лв., като за София сумата е по-висока – 340 хил. лв. Срокът, за който се отпуска ипотечен кредит за покупка на имот, е около 26 години.Средната възраст на кредитоискателя е 35-40 г. Все повече млади хора започват от по-ранен етап да се интересуват и ориентират към стъпката за закупуване на собствен имот. Наблюдава се голям процент семейни или живеещи на семейни начала, но 30% от тях се впускат и самостоятелно в покупката на нов имот.Близо 40% придобиват жилищен имот в София, следвано от другите големи градове като Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора и Велико Търново.Младите купувачи на имоти под 30-годишна възраст категорично искат да са първи обитатели. Тези, които купуват първото си жилище, се насочват предимно към двустайни апартаменти. Ако допуснем, че това е възрастта, в която младите вземат важни решения в живота си – създават семейство или достигат етап на развитие в кариерата си, най-важните критерии за тях са местоположението, социалната среда и въздействието върху околната среда, тоест избират сгради с добри енергийни характеристики.