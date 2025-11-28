ЗАРЕЖДАНЕ...
Една от нискотарифните авиокомпании предупреди за проблеми с някои от полетите през уикенда
©
В резултат на това, някои полети на авиокомпанията през уикенда могат да бъдат засегнати, съобщиха от авиокомпанията. Пътниците, които са резервирали билетите си директно през уебсайта на Wizz Air или чрез мобилното приложение на авиокомпанията, ще бъдат уведомени за всякакви промени в разписанието.
Безопасността на нашите клиенти, екипаж и самолети винаги е нашият най-голям приоритет и водещ принцип. Извиняваме се за всяко неудобство, причинено от обстоятелства извън нашия пряк контрол.
Още от категорията
/
АИКБ след срещата в МФ: Чуха се предложения за увеличение на осигурителната вноска с 1%, вместо с 2%
18:09
Предупреждение: Регламент от Европа, свързан със земеделието, представлява директна заплаха за хранителния суверенитет на България
17:36
Общинска банка с преференциални условия по кредити и без такси за внасяне на пари в лева до края на 2025 г.
27.11
Христо Ковачки в центъра на зеления преход на България, докато Аса Хътчинсън подчертава значението му за американското партньорство
27.11
Предприемач: Хората, които вършат рутинна административна работа, трябва да се преквалифицират
26.11
Български инвеститор изгуби 15 млн. евро в един от най-големите финансови скандали в Европа за последното десетилетие
26.11
Бизнесмен: Работещите в частния сектор издържат държавните служители, безработните и пенсионерите
26.11
Изпълнителният директор на Volt Premium Taxi: Този, който има нисък рейтинг, ще получава по-малко поръчки и може да отпадне от състезанието
26.11
Евростат: България е на трето място по брой на служителите на чуждестранни филиали в предприятията извън ЕС
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.