Една от големите хранителни вериги отчете ръст на плащанията в брой с 20%, но успокои, че магазините й са заредени с 53 тона евромонети и рестото е само в евро
“Първите дни на януари потвърдиха нашите очаквания, че голяма част от потребителите ще използват ежедневните си покупки като естествен начин да обменят левовите си наличности. Нашата основна задача беше да осигурим спокойствие на клиентите, че всяка стотинка е преизчислена точно и че винаги ще получат рестото си в евро бързо и безпроблемно", каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.
Безпроблемни картови разплащания
Картовите плащания – както на стандартните каси, така и на касите на самообслужване – протичат безпроблемно. Веригата насърчава използването им като по-бърз и удобен начин за разплащане. До този момент ПОС терминалите работят стабилно и няма отчетени системни прекъсвания от страна на банковите партньори на компанията.
Достатъчни наличности от евробанкноти и монети
За да осигури безпроблемно протичане на разплащанията в периода на двойно обращение в страната, компанията е заредила достатъчни количества евробанкноти от всички номинали в своята търговска мрежа. Само монетите, разпределени в магазините на веригата за първите дни до отваряне на банките, са 53 тона. До момента, всички клиенти на веригата, получават своето ресто само в евро.
Стабилност на цените
От 5 януари стартира акция с нови намалени продукти, сред които сирене, масло, прясно мляко, брашно и др.
