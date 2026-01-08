Общо 290 млн. лв. са приети в клоновете на Банка ДСК в първите три работни дни на януари, показват актуализирани данни на банката.Средно за периода вноските в брой възлизат на около 45 млн. лв. на ден, като средният размер на една вноска в брой по сметка е около 4500 лв. За същия период обмяната на валута в брой е средно около 45 млн. лв. или средно около 3500 лв. на клиент.Данните показват, че клиентите по-често предпочитат да получат средства в брой чрез обмяна на валута, докато вноските по сметка са по-рядко, но с по-голям среден размер.По отношение на броя операции, банката отчита средно около 10 хил. вноски в брой на ден, като най-много трансакции са извършени в първия работен ден на януари – 12 179.По-големият интерес към обмяната на валута в брой се вижда и в броя на операциите – отчетени са средно около 14,6 хил. такива трансакции на ден, като най-голямата активност е регистрирана още в началото на периода – 16 288 операции. Операциите в клоновете се обслужват средно от около 500 служители дневно, ангажирани с обработката на операциите в клоновата мрежа на Банка ДСК. В офисите на банката са обслужени близо 98 хил. индивидуални клиенти.Натоварването се измерва не само в брой операции, но и в реален физически обем средства. За трите дни в клоновете на Банка ДСК са обработени близо 7,9 млн. броя монети с общо тегло над 35 тона, както и близо 5,4 млн. броя банкноти.Данните на Банка ДСК показват, че при обмяната на средства клиентите най-често носят монети с по-висок номинал. Само за три дни са обработени над 1,28 млн. броя монети от 1 лев и близо 840 хил. броя монети от 2 лева, което показва, че хората обменят реално натрупани суми, а не само дребни стотинки. Значителен е и делът на монетите от 10, 20 и 50 стотинки – общо над 3 млн. броя.Наред с операциите в офисите, клиентите активно използват и канали за самообслужване. За периода 1-7 януари са внесени над 52,7 млн. лв. чрез депозитни банкомати, при близо 86,7 хил. операции и среден размер на една вноска от около 610 лв. В същото време от банкоматите са изтеглени над 127,5 млн. евро чрез близо 489 хил. тегления, като средната сума на едно теглене е около 260 евро.Банка ДСК стартира новата рубрика #ЕвротоВДействие – ден по ден с ДСК, в която ще ви информираме как протича процесът по обмяна на средствата.