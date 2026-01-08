ЗАРЕЖДАНЕ...
Една от банките: Обменяме по 45 млн. лв. на ден, средно около 3500 лв. на клиент
©
Средно за периода вноските в брой възлизат на около 45 млн. лв. на ден, като средният размер на една вноска в брой по сметка е около 4500 лв. За същия период обмяната на валута в брой е средно около 45 млн. лв. или средно около 3500 лв. на клиент.
Данните показват, че клиентите по-често предпочитат да получат средства в брой чрез обмяна на валута, докато вноските по сметка са по-рядко, но с по-голям среден размер.
По отношение на броя операции, банката отчита средно около 10 хил. вноски в брой на ден, като най-много трансакции са извършени в първия работен ден на януари – 12 179.
По-големият интерес към обмяната на валута в брой се вижда и в броя на операциите – отчетени са средно около 14,6 хил. такива трансакции на ден, като най-голямата активност е регистрирана още в началото на периода – 16 288 операции. Операциите в клоновете се обслужват средно от около 500 служители дневно, ангажирани с обработката на операциите в клоновата мрежа на Банка ДСК. В офисите на банката са обслужени близо 98 хил. индивидуални клиенти.
Натоварването се измерва не само в брой операции, но и в реален физически обем средства. За трите дни в клоновете на Банка ДСК са обработени близо 7,9 млн. броя монети с общо тегло над 35 тона, както и близо 5,4 млн. броя банкноти.
Данните на Банка ДСК показват, че при обмяната на средства клиентите най-често носят монети с по-висок номинал. Само за три дни са обработени над 1,28 млн. броя монети от 1 лев и близо 840 хил. броя монети от 2 лева, което показва, че хората обменят реално натрупани суми, а не само дребни стотинки. Значителен е и делът на монетите от 10, 20 и 50 стотинки – общо над 3 млн. броя.
Наред с операциите в офисите, клиентите активно използват и канали за самообслужване. За периода 1-7 януари са внесени над 52,7 млн. лв. чрез депозитни банкомати, при близо 86,7 хил. операции и среден размер на една вноска от около 610 лв. В същото време от банкоматите са изтеглени над 127,5 млн. евро чрез близо 489 хил. тегления, като средната сума на едно теглене е около 260 евро.
Банка ДСК стартира новата рубрика #ЕвротоВДействие – ден по ден с ДСК, в която ще ви информираме как протича процесът по обмяна на средствата.
Още по темата
/
Продавачка: От 3 дена нямам евро в касата, хората правят сметка 1 евро и дават банкнота от 100 лева
10:04
От "Активни потребители" предупредиха: Ако отидете да смените 100–200 лева и ви дават папка с декларации, това е опит за събиране на информация
07.01
Още от категорията
/
Резиденцията на Тодор Живков в Нареченски бани днес е луксозен хотел, с цена за двойна стая от 266 евро
07.01
Една от големите хранителни вериги отчете ръст на плащанията в брой с 20%, но успокои, че магазините й са заредени с 53 тона евромонети и рестото е само в евро
06.01
Прогноза: Минимум 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари поради липса на дребни евромонети и банкноти
02.01
Управител на голям магазин: Не приемаме повече от 50 лева на стотинки, защото няма къде да ги съхраняваме и се образува огромна опашка
02.01
Собственик на бензиностанция: Сметката за гориво може да се плаща в комбинация с евро и лева, но има условие
31.12
НСИ: Мъжете у нас заемат 68.3% от ръководните длъжности на най-високо управленско ниво, жените са в ролята на заместник
30.12
Експерт за цените на тока: 24 лв. всеки месец, без да ги виждаме във фактурата, отиват, за да са домакинствата на регулирания пазар
30.12
Финансист за еврото: Няма място за притеснение, защото до момента бяхме по фиксиран валутен курс
26.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.