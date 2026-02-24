ЗАРЕЖДАНЕ...
Една коалиция е подала документи за участие в изборите още в първия ден от регистрацията в ЦИК
©
Това е станало непосредствено преди края на работното време в 17:00 часа, след като около час по-рано нямаше нито една подадена заявка за регистрация в предсрочния вот.
Комисията започна днес приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в предстоящите избори за народни представители. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК е до 17:00 ч. на 4 март.
Приемането на документите става всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход "Ларго“.
На днешното си заседание ЦИК прие решение относно регистрацията в районните избирателни комисии на кандидатите за народни представители в изборите на 19 април. В него са посочени документите, които са необходими за регистрация на кандидатска листа. Срокът за регистрация на кандидатите е до 17:00 ч. на 17 март, съгласно утвърдената хронограма на ЦИК.
Членовете на комисията приеха и решение относно проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, както и решение относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 19 април тази година.
ЦИК възлага на Главна дирекция ГРАО в МРРБ да извърши проверка на регистрираните кандидати в изборите за народни представители, която да установи дали всеки кандидат отговаря на следните условия: има навършени 21 години към 19 април т.г.; има българско гражданство, ако има и друго гражданство да има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на България към датата на изборите; не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
От своя страна, ЦИК извършва проверка дали кандидатът за народен представител е регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет; дали кандидатът е регистриран в повече от два многомандатни изборни райони; и дали независим кандидат за народен представител е предложен за регистрация в повече от един изборен район. Проверките на ГРАО и на ЦИК следва да приключат до 10:00 часа на 22 март.
Предизборната кампания за изборите на 19 април 2026 г. се открива на 20 март 2026 г. и приключва в 24:00 ч. на 17 април, се казва в приетото решение на ЦИК. В него се посочва, че предизборната кампания се води на български език.
ЦИК прие и решение относно определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 19 април.
Още по темата
/
Слави Трифонов за ПП-ДБ: Никой друг не си е позволявал да бъде толкова нагъл в политически план
19:16
Проф. Пламен Панайотов: МВР министърът няма пряка възможност да се намесва в разследването "Петрохан"
18:55
Божидар Божанов: Мнозинството, което беше свалено, продължава да тича като кокошка с отсечена глава
15:50
Динев предаде властта на новия областен управител Николай Куколев, ето какво си казаха двамата
13:08
Безлов: Главните секретари през последните 36 години се превърнаха в част от политическия сблъсък
12:04
Още от категорията
/
Гюров потвърди българската позиция в подкрепа на Украйна на днешната среща на "Коалицията на желаещите"
18:19
Йотова: Общините имат нужда от финансова автономия и самостоятелност при планирането и изпълнението на политики
16:11
МВнР: Силно вярваме, че 2026 г. трябва да бъде годината, в която оръжията ще замлъкнат и ще се възстанови мир
13:58
Експерт за сметките за ток: Обяснението, че е софтуерна грешка е начин да не се разбунят духовете и нещата да успеят да се изчистят
12:29
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.