Рая Назарян, предаде репортер на ФОКУС.
В резултат на подаденото заявление Даудов продължава мандата си като независим народен представител. Непосредствено преди това Едис Даудов положи клетва като депутат от листата на коалиция "Алианс за права и свободи“ в 18-и изборен район – Разград. Той влезе в парламента на мястото на Хасан Адемов за периода, в който последният изпълнява длъжността министър на труда и социалната политика в служебното правителство.
В решението на ЦИК се припомня, че съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България народен представител, който бъде избран за министър, временно преустановява правомощията си като депутат за срока на министерския си мандат и се замества по установения ред.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.