Парламентарната група на "Алианс за права и свободи“ вече наброява 14 народни представители. Промяната настъпи, след като днес стана ясно, чв в 9.33 часа депутатът от АПС Едис Даудов е депозирал заявление за напускане на групата съобщи председателят на Народното събрание Рая Назарян, предаде репортер на ФОКУС

В резултат на подаденото заявление Даудов продължава мандата си като независим народен представител. Непосредствено преди това Едис Даудов положи клетва като депутат от листата на коалиция "Алианс за права и свободи“ в 18-и изборен район – Разград. Той влезе в парламента на мястото на Хасан Адемов за периода, в който последният изпълнява длъжността министър на труда и социалната политика в служебното правителство.

В решението на ЦИК се припомня, че съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България народен представител, който бъде избран за министър, временно преустановява правомощията си като депутат за срока на министерския си мандат и се замества по установения ред.