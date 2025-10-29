ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Един от организарторите на Hut Hop Race 2025: Форматът е интересен с това, че не е стандартно бегачно състезание
"Форматът е интересен с това, че не е стандартно бегачно състезание, а по-скоро като дисциплина "Скорелауф“, т.е. събират се точки от различни обекти. В състезанието участват отбори от по двама души, които сами избират стратегията си. В началото на състезанието те получават карта с отбелязани обекти, които носят различен брой точки. Имат известно време, в което да изградят своята екипна стратегия и да решат кои обекти ще посетят – хижи, заслони, върхове, и в каква последователност да изградят маршрута си. Това е приключенската част в това състезание, това е нещото, което го прави по-нестандартно“, разказа Минева.
Контролното време за завършване на състезанието е 6 часа. Тази година са включени два специални етапа, които носят допълнителен брой точки.
Hut Hop Race 2025 се провежда в две дисциплини. Първата е "Бегачи“, с две подкатегории. "Двете подкатегории са мъже и смесени двойки и жени. Всеки може да се включи в тази дисциплина, няма някакъв ценз, който трябва да докаже. Другата дисциплина е "Скороходци“, която е подходяща за хора, които по-скоро искат да открият обектите, да се разходят с тяхното темпо“, обясни Мария Минева.
Класиралите се на първо, второ и трето място отбори в дисциплина "Бегачи“ ще получат парични награди. В дисциплина "Скороходци“ отборите, които постигнат определен брой точки по избрания от тях маршрут, участват в томбола. Три от тях ще получат предметни награди, поясни съорганизаторът на състезанието.
Тази година има и детско трасе с дължина 3 км. "То е с несъстезателен характер. Идеята е дечицата да могат да открият приключението, радостта от движението, от това да бъдат заедно в такъв тип активно забавление“, поясни Минева.
Освен да осигури забавление и приключение за участниците, целта на Hut Hop Race 2025 е да популяризира обектите на Витоша.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: