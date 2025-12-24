ЗАРЕЖДАНЕ...
Един необикновен 24 декември: Варненците Стефка и Петър се потопиха в зимното море
© ФОКУС
Двамата посетиха едно от най-любимите си места – плажа, където не само се разходиха, но и взеха смелото решение да влязат във водата. Те влизат в студените води от една година, разказа репортер на ФОКУС.
"Ако практикуваш редовно не е студено. Водата е около 10 градуса. За моржуване трява да е около 3. Днес за нас е топла", каза Стефка.
"Трябва да влезеш за не повече от две минути, за да не изпада тялото в хипотения", обясни Петър и каза, че така имунитета се подсилва.
"Ако водата е од 4 градуса преди да се влезе, трябва да се направят едни упражнения, за да не замръзнат органите, но в момента просто си плажуваме", добави Стефка.
Още по темата
/
Здравка Евтимова: Надеждата представлява едно необятно пространство, което никога не може да бъде пренатоварено
12:08
Доц. Дамянова: Пазаруваме, суетим се около трапезата, следим за броя на ястията, но забравяме защо вечерята е постна
11:57
Още от категорията
/
Проф. Кантардиев препоръча за леки вирусни инфекции: Греяното вино с канела, карамфил и цитрусови плодове помага
11:09
Д-р Благомир Здравков: Без съществени промени в бюджета за здравеопазване и през следващата година
10:32
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.