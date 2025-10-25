Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Един на всеки десет души в България не знае какво е блистер, капсула или ампула
Автор: Елиза Дечева 09:05Коментари (1)117
©
Един на всеки десет души в България не знае какво точно представляват основни лекарствени форми като блистер, ампула или капсула. Данните идват от собствениците на над 700 семейни аптеки в страната и показват тревожен дефицит на базови познания, свързани с лекарствата и тяхната правилна употреба.

Това е причината Инициативният комитет от магистър-фармацевтите да стартира национална образователна кампания "Мисия – Запознай се с аптеката“, насочена към децата в детските градини и началните училища. Целта е още от най-ранна възраст да се изградят основи на здравна култура и отговорно отношение към медикаментите.

Кампанията вече започна с първи открити уроци в детската градина в село Мало Конаре, област Пазарджик.

"Има сериозно незнание не само сред децата, но и при част от родителите. Странно е, че въпреки лесния достъп до информация, хората не познават дори елементарни термини, свързани с лекарствата. Това води до недоразумения в аптеките и потенциално опасни ситуации. Затова решихме, че трябва да започнем от най-малките“, коментира Пенка Минева, магистър-фармацевт и член на Инициативния комитет от магистър-фармацевти, която водеше първия урок.

В уроците децата научават какво представлява аптеката, кой е фармацевтът и какво може да се купи там. Демонстрират се безопасни мостри – празни опаковки от сиропи, блистери, витамини и чайове, за да се обясни по достъпен и забавен начин какво е капсула, сироп или ампула и защо лекарствата не са играчки.

"Малчуганите ще учат чрез преживяване, демонстрации, игри и награди. Вярваме, че така ще запомнят по-добре какво научават. Тази мисия ще има успех и в бъдеще“, уверена е Веселина Пеева, директор на ОДЗ "Детство“ – с.Мало Конаре.

Фокус в обучението има и върху опасността от неправилна употреба на медикаменти. Децата научават, че не трябва да приемат лекарства без разрешението на възрастен, нито да ходят сами до аптеката.

"Важно е да ги научим, че лъскавото хапче или сиропчето с мирис на ягода не са безобидни. Кампанията е и апел към родителите – да не изпращат децата си сами в аптеките и да бъдат внимателни в съхранението на медикаменти у дома“, допълва Пенка Минева.

"Убедени сме, че изграждането на здравословни навици започва с ранно знание – как се храним, как приемаме витамини, защо се разболяваме и кой може да ни помогне“, добавя Боряна Бърнева, родител, подкрепящ инициативата.

Инициативата бързо набира популярност. След първите уроци вече има заявки от други училища и детски градини в страната.

"Само за няколко дни получихме интерес от няколко образователни институции. Ще продължим с уроци и в други села и градове. Ще посетим и по-големи ученици – вече имаме заявка от седмокласници в Пазарджик“, съобщи Атанас Минев, който е собственик на аптека и част от обединението на семейните аптеки Алианс Сървиз.

Серията от образователни срещи "Мисия – Запознай се с аптеката“ ще продължи през цялата учебна година, за да достигне до колкото се може повече деца и семейства.






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Когато за хората целият им живот се описва с телефона, изкуственият интелект и дебилизиращите предавания, тогава в магазина, когато кажа, че искам половин пръчка салам, девойката зад щанда с ножа върху него започва да ме пита (още от 1/5-та) "толкова ли", "толкова ли", премествайки го неубедително към заветната среда. Добре, че не бях казал четвърт. Нормално, де. Нали към това бъдеще се стремяхме? Всичко е наред и върви към своя край. Съответно към своето ново начало.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
15:01 / 24.10.2025
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
20:24 / 23.10.2025
Как да се погрижим за "шлифера" при лошо време
Как да се погрижим за "шлифера" при лошо време
15:37 / 23.10.2025
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
13:21 / 23.10.2025
Мъртво пиян шофьор се заби в товарен автомобил в Пиринско
Мъртво пиян шофьор се заби в товарен автомобил в Пиринско
10:47 / 23.10.2025
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуск
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуск
14:58 / 23.10.2025
Актуални теми
Природни стихии
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
51-ото Народно събрание
Световна черна хроника
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: