ЕС включи дивите пчели в списъка на застрашените видове

С безпрецедентен ход Европейският съюз за първи път официално включи дивите пчели в списъка на застрашените видове, привличайки внимание към задълбочаващата се криза с биологичното разнообразие, съобщава Greek City Times.



Според The Guardian броят на застрашените видове диви пчели в Европа рязко е нараснал през последното десетилетие. От общо 1928 известни вида, вече 172 са класифицирани като застрашени - над два пъти повече спрямо предишния брой. Подобна тревожна тенденция се наблюдава и при пеперудите, като техният Червен списък е нараснал от 37 на 65 вида. Учените посочват като основни причини унищожаването на естествените местообитания, индустриалното земеделие, прекомерната употреба на пестициди и климатичните промени.



Над половината от застрашените видове пеперуди страдат от последствията на глобалното затопляне - число, което се е удвоило за десет години. "Дивите пчели изчезват с тревожна скорост, а питомните колонии не могат да компенсират тяхната роля", коментира Денис Мичез, координатор на изследването.



"Загубата им застрашава цели екосистеми - от орхидеи до ливадни цветя", добавя той. Особено уязвими са планинските видове, които се изтеглят към по-високите надморски височини в отговор на покачващите се температури, само за да открият, че техните местообитания се свиват.



Комисарят на ЕС за околната среда Джесика Розуол отправи категорично предупреждение: "Състоянието на дивите пчели е критично. Нужни са решителни действия, а не само наблюдения."



Решението на ЕС е ясен сигнал за необходимостта от по-строги мерки за защитата на жизненоважните опрашители и екосистемите, от които зависи цялата природна среда.