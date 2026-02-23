ЗАРЕЖДАНЕ...
ЕС санкционира 8 руски магистрати заради политически мотивирани присъди и лоши условия в затворите
©
Лицата, срещу които са обявени санкциите, са част от съдебната власт на Русия. Списъкът включва двама съдии, прокурор, следовател и четирима началници на затворнически колонии и следствени арести. Според съобщението, представителите на съдебната власт са отговорни за произнасянето на присъди срещу видни руски активисти по обвинения, определяни като политически мотивирани.
Началниците на наказателните колонии са санкционирани заради нечовешките условия в които са държани затворниците.
Санкциите са част от списък, необвързан с 20-ия пакет, който все още не е договорен. Те включват забрана за влизане в ЕС и блокиране на финансови активи в Европа.
Още по темата
/
Украйна атакува "инфантилния" президентът на ФИФА за това, че обмисля отмяна на санкциите срещу руските спортисти
03.02
"Проява на сегрегация и тормоз над инакомислещите": Захарова коментира санкциита на ЕС срещу руски журналисти и артисти
29.01
Неочаквана стъпка: Администрацията на Тръмп спира санкциите срещу руски банки, свързани с ядрената енергетика
17.12
Още от категорията
/
Буруджиева: Не е ясно дали смяната на професионалното ръководство на МВР е стъпка към честни избори
18:52
Запрянов: Летището в София не участва в учение, а се използват свободните му места за самолети
17:32
Надежда Нейнски: Новият 20-и пакет от санкции срещу Русия на този етап е блокиран от Словакия и Унгария
17:31
Доц. Ножаров: Отваря се ножица между темпа на растеж на БВП и този на производителността на труда
15:53
Министър Околийски прекрати обществена поръчка за охрана на обекти на Министерството на здравеопазването
15:53
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.