ЕС наложи санкции на 8 лица по подозрения за сериозни нарушения на правата на човека и подкопаване на върховенството на закона в Русия, обяви днес Съветът на ЕС.Лицата, срещу които са обявени санкциите, са част от съдебната власт на Русия. Списъкът включва двама съдии, прокурор, следовател и четирима началници на затворнически колонии и следствени арести. Според съобщението, представителите на съдебната власт са отговорни за произнасянето на присъди срещу видни руски активисти по обвинения, определяни като политически мотивирани.Началниците на наказателните колонии са санкционирани заради нечовешките условия в които са държани затворниците.Санкциите са част от списък, необвързан с 20-ия пакет, който все още не е договорен. Те включват забрана за влизане в ЕС и блокиране на финансови активи в Европа.