|ЕРМ Запад с кампания "Животът струва повече от лайковете"
Кампанията цели да повиши информираността за реалните опасности от токов удар, падане и фатални инциденти, които могат да възникнат при подобни действия. С тревога се наблюдава нарастваща тенденция сред младите хора да търсят популярност чрез рискови предизвикателства, често вдъхновени от социалните медии.
Основните послания с хаштаг #StayAliveChallenge – "Животът струва повече от лайковете“, са:
· "Животът ти е по-ценен от всяко стори.“
· "Не си играй с напрежението – играй с въображението.“
· "Лайковете изчезват. Последиците остават.“
Кампанията е насочена към ученици на възраст между 8 и 18 години, както и техните родители и учители, които играят ключова роля в превенцията.
Тя ще включва образователни видеа и инфографики в TikTok, Instagram и YouTube, разпространение на печатни материали, партньорства с разпознаваеми сред тийнейджърите лица и други активности. Целта е постигане на повишена информираност и промяна в поведението, намаляване на инцидентите, свързани с електрически съоръжения, и създаване на култура на безопасност и отговорност сред младите хора.
ЕРМ Запад кани всички заинтересовани организации, институции, медии и създатели на съдържание да се включат като партньори в кампанията "Животът струва повече от лайковете“.
