"ЕРМ Запад": Екипите ни са в постоянна готовност за реакция при влошаване на времето
Екипите са подготвени за работа при тежки метеорологични условия, оборудвани са със специализирана техника и превозни средства - моторни шейни, автовишки, багери, УТВ с вериги за сняг. Тази година дружеството е осигурило 10 агрегата, които ще бъдат използвани, когато екипите не успяват да достигнат до труднодостъпните участъци, за да отстраняват авариите.
Дружеството има готовност да мобилизира допълнителни екипи и да наеме специализирана техника от външни фирми, когато това е необходимо. В постоянна готовност за работа през почивните дни е Кризисен щаб, който ще насочва и преразпределя екипите и техниката и ще осъществява координация с държавни и местни органи на властта.
Актуална информация за прекъсванията е достъпна на: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/ . Сигнали за липса на електрозахранване може да се подават незабавно на формата за електронна комуникация: https://info.ermzapad.bg/webint/vok/contact-us.php. Денонощната телефонна линия на дружеството е 0700 10 010.
