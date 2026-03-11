Северна Македония трябва добросъвестно да продължи прилагане на Преспанското споразумение с Гърция и Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България, в съответствие с рамката за преговори на ЕС. Това се казва в доклада за раширяването на ЕП, приет днес, предаде БНТ.В доклада се подчертава, че разширяването е стратегически отговор на променящата се геополитическа реалност и жизненоважна инвестиция в сигурността и стабилността на ЕС. Парламентът изтъква, че цената на неразширяването ще надвиши тази на присъединяването на нови членове към ЕС, рискувайки създаването на геополитически сиви зони, уязвими на антагонистично външно влияние.В доклада се отбелязва, че Черна гора и Албания вече са си поставили амбициозни цели за приключване на преговорите за присъединяване съответно до края на 2026 г. и 2027 г. ЕС следва да насърчава тези държави, когато амбицията им е съчетана с осезаеми реформи, като членовете на ЕП призовават Съвета да признае този импулс и да премахне всички пречки от страна на ЕС. Евродепутатите също така искат бързо отваряне на преговорни клъстери с Украйна и Молдова.Като потвърждават отново, че присъединяването трябва да остане основано на заслуги и обратимо и че нито една държава не трябва да бъде третирана като част от пакет, членовете на ЕП подчертават, че не може да има преки пътища към ценностите и основните принципи на ЕС. Върховенството на закона, демократичните реформи, свободата на медиите, правата на малцинствата, независимостта на съдебната власт и борбата с корупцията трябва да останат начело на процеса на разширяване, наред с трайната подкрепа за гражданското общество.Привеждането в съответствие с общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС е ключов показател за геостратегическата ориентация на страната кандидатка. Евродепутатите отбелязват, че най-тревожното отстъпление от демокрацията се наблюдава в държавите, обхванати от процеса на разширяване, с най-ниска степен на привеждане в съответствие с ОВППС, както и в тези, в които процесът на присъединяване на практика е в застой.Евродепутатите отбелязват засилената подкрепа за членството на Исландия в ЕС и приветстват потенциалните инициативи на Гренландия за укрепване на връзките ѝ с ЕС. Докладът беше приет с 385 гласа "за“, 147 гласа "против“ и 98 гласа "въздържал се“.