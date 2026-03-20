Емил Дечев
Основната цел на посещението на Оливие Ониди в София е представянето на доклада от първата периодична оценка на България за прилагането на шенгенското законодателство, проведена през ноември 2025 г. Общото заключение от оценката е, че България прилага в пълен обем шенгенското законодателство и има съществени постижения в отделните области на сътрудничество (външни граници, връщане, вътрешна сигурност, визи и защита на данните).
Идентифицирани са редица добри практики в отделните области. Отправени са и препоръки за продължаване на въвеждането на нови технологии и модернизация на информационните системи, осигуряване на достатъчно човешки и технически ресурси в компетентните органи и адекватно обучение на служителите.
В рамките на посещението бе осъществена и среща на стратегическо ниво под ръководството на заместник-министър Иван Анчев, на която основните заключения от доклада бяха представени на всички основни структури на МВР, ангажирани с отделните области на шенгенското сътрудничество както и МВнР и КЗЛД. Очаква се през следващите месеци да продължи активната комуникация между България и ЕК за финализиране на доклада. След официалното му приемане от работните органи на Съвета и ЕК предстои изготвяне на План за действие за адресиране на препоръките, отправени към България.
Тъй като Оливие Ониди е ръководител на екипа на ЕК, наблюдаващ подготовката на България за прилагане на Пакта на ЕС за миграцията и убежището, бе проведена и среща с компетентните структури на МВР, ДАБ, Администрацията на Омбудсмана и Националното бюро за правна помощ. Оливие Ониди оцени високо ангажираността на българските институции, постигнатия напредък до момента и готовността за изпълнение на ангажиментите, произтичащи от Пакта от юни тази година.
