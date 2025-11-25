ЗАРЕЖДАНЕ...
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
"За България се очаква нетният ръст на разходите през 2026 г. да бъде над препоръчания от Съвета таван, като се вземе предвид гъвкавостта, предоставена от националната клауза за дерогация в областта на отбраната. Следователно се очаква България да бъде изложена на риск от неспазване на препоръчителния максимален ръст на нетните разходи през 2026", се казва в есенния пакет.
В социалната част на анализа, България е включена сред деветте държави, за които ще бъде проведен по-задълбочен преглед през пролетта на 2026 г.
