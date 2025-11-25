България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС през 2026 година. Това става ясно от есенния пакет на Европейския семестър, който определя приоритетите на икономическата политика и политиката по заетостта с цел повишаване на конкурентоспособността в общността."За България се очаква нетният ръст на разходите през 2026 г. да бъде над препоръчания от Съвета таван, като се вземе предвид гъвкавостта, предоставена от националната клауза за дерогация в областта на отбраната. Следователно се очаква България да бъде изложена на риск от неспазване на препоръчителния максимален ръст на нетните разходи през 2026", се казва в есенния пакет.В социалната част на анализа, България е включена сред деветте държави, за които ще бъде проведен по-задълбочен преглед през пролетта на 2026 г.