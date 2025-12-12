ЗАРЕЖДАНЕ...
ЕК: Последните политически събития не възпрепятстват България да приеме еврото
"На 8 юли 2025 г. Съветът реши България да стане 21-вия член на еврозоната. Последните политически събития не възпрепятстват България да приеме еврото като официална валута на 1 януари 2026 г", се посочва в отговора.
Службите на Европейската комисия продължават да работят с българските власти по практическата подготовка за преминаването към еврото в съответствие с националния план и график.
