ЕЦТП установи предпоставките за ПТП на пътя край с. Смоляновци, където загина човек преди месец и половина
Автор: Емануела Вилизарова 10:46
© Facebook
Липса на поддръжка и компрометирана инфраструктура в участъка на тежката катастрофа край Монтана - това констатира подробен доклад на Европейския център за транспортни политики.

След тежкия инцидент на път I-1 край село Смоляновци, при който загина мъж, а неговите две деца са в критично състояние, Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) извърши обследване на мястото на катастрофата и изготви изчерпателен експертен доклад. Изследването обхваща състоянието на пътната настилка, отводнителните системи, пътните знаци и маркировката, както и геометрията и безопасността на кръстовищата по трасето.

В доклада на ЕЦТП са констатирани сериозни пропуски в поддръжката и инфраструктурата, които пряко застрашават безопасността на движението. Отводнителните системи са запушени, силно обрасли и функционално компрометирани, което води до задържане на вода и повишен риск от аквапланинг. Откосите са нестабилни и ерозирали, без необходимите укрепващи мерки. Кръстовищата в района не отговарят на изискванията за интензивния трафик и трябва да бъдат препроектирани, а пътната маркировка и знаците са остарели и с изтекла годност, като на места липсват или са неразличими при нощни условия. 

ЕЦТП констатира още, че асфалтовото покритие е в средно до лошо експлоатационно състояние – наблюдават се мрежовидни и надлъжни пукнатини, износване на горния слой и начало на ръбови разрушения по банкета. Това води до понижено сцепление и по-висок риск от приплъзване, особено при влажна настилка. Измерванията на съпротивлението на хлъзгане показват понижени стойности, които не осигуряват необходимото ниво на безопасност при движение с разрешената скорост. Според експертите, настилката е достигнала границата на своята издръжливост и се нуждае от незабавна рехабилитация, включително фрезоване и полагане на нов износващ пласт с подобрени фрикционни характеристики.

Според експертите на ЕЦТП състоянието на пътя може да се определи като рисково и изисква спешни действия – разчистване и възстановяване на отводнителните окопи, укрепване на откосите, подмяна на знаците и възстановяване на видимата маркировка, както и въвеждане на постоянен график.

