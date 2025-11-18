Reuters.
ЕЦБ отдавна твърди, че банките са изправени пред нова реалност с по-чести сътресения, от тарифи до кибератаки, което изисква от тях да бъдат подготвени за редица възможности, без да знаят точния характер на следващата криза.
Според ЕЦБ финансовите институции трябва да поддържат стабилен капиталов буфер, модерна технологична инфраструктура и активно управление, което отразява реалните рискове. Надзорът също ще стане по-интензивен.
"Геополитическото напрежение и променящите се търговски политики, кризите, свързани с климата и природата, демографските промени и технологичните смущения изострят структурните уязвимости, правейки вероятността от екстремни, нисковероятни събития безпрецедентно висока“, се казва в изявление на ЕЦБ.
Ето защо укрепването на устойчивостта на банките към политически риск и несигурност ще остане основен приоритет на надзора на ЕЦБ, с фокус върху разумното поемане на риск и адекватната капитализация, заяви ЕЦБ.
Предвид непредсказуемия характер на тези рискове, ЕЦБ планира да проведе обратен стрес тест, при който ще раздаде нива на изчерпване на капитала и ще каже на всяка банка да измисли сценарии, които биха могли да ги причинят, се казва в материала на Reuters.
Надзорът ще следи и как подобни сценарии биха се отразили на финансирането и ликвидността на банките. Институциите са предупредени да следят внимателно експозициите си към други държави – както чрез дейност в чужбина, така и чрез кредитиране на експортни компании и операции във валути извън еврото.
Миналата седмица стана ясно, че европейски представители обсъждат мерки за подсилване на банките, които имат големи нужди от доларово финансиране – в случай на недостиг на американската валута.
На пресконференция главният банков надзорник на ЕЦБ Клаудия Бух заяви, че ликвидните позиции на банките остават "удобни“, но зависимостта им от нестабилните финансови пазари може да се превърне в риск при криза.
По данни на ЕЦБ банките показват добра оперативна устойчивост, силна печалба и стабилно качество на активите – подпомогнати от умерен икономически растеж и стабилна инфлация. Поради това общите капиталови изисквания няма да се променят през тази година, а част от буферите дори ще бъдат облекчени. Изискването за CET1 капитал за 2026 г. остава 11,2%.
ЕЦБ предупреждава, че тази благоприятна среда едва ли ще се запази. Съществени рискове остават, особено заради напрежението в търговията между САЩ и ЕС и по-широки геополитически фактори. Засегнати могат да бъдат сектори като автомобилната индустрия, химическата и фармацевтичната, което да доведе до влошаване на качество на активите.
Финансовите пазари също са уязвими към внезапни корекции, тъй като цените на активите не отразяват напълно политическия риск.
