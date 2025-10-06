ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Джартов: Ще има патрулиране в районите, където е обявен червен код
Джартов посочи още, че към този момент няма усложняване на оперативната обстановка, допълвайки, че евакуация на други райони не се налага засега.
Има 30 произшествия, на които реагират екипите на ГДПБЗН, осем от които са за паднали дървета и отводняване на обекти.
На въпрос ако се наложи евакуация заради обявените червени кодове, Джартов каза: "Някои от хората, които бяха евакуирани на "Елените", са настанени в хотели, а други са при техни близки, така че местните власти имат готовност и за това".
Шефът на Главна дирекция "Национална полиция" Захари Васков (ГДНП) обясни, че има данни за 200 евакуирани, около 100 от тях са пожелали да отидат при близки, другите са настанени в хотели в Свети Влас и Несебър.
"Фокус" припомня, че от днес е ограничен достъпът до селището "Елените". Целта е да си гарантира максималната сигурност на населението.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 56
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фотоволтаиците срещат отпор в Коняво
11:24 / 04.10.2025
Малки и големи се включиха в "Голямото градско бягане" в Благоевград
13:55 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: