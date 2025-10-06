© Нашите екипи са мобилизирани. Имаме подсилено дежурство, техниката е в изправност. През нощта ще има и патрулиране в тези райони, където е обявен червен код, така че да може своевременно да постъпва информация при нас. Това каза пред журналисти главен комисар Александър Джартов - директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението".



Джартов посочи още, че към този момент няма усложняване на оперативната обстановка, допълвайки, че евакуация на други райони не се налага засега.



Има 30 произшествия, на които реагират екипите на ГДПБЗН, осем от които са за паднали дървета и отводняване на обекти.



На въпрос ако се наложи евакуация заради обявените червени кодове, Джартов каза: "Някои от хората, които бяха евакуирани на "Елените", са настанени в хотели, а други са при техни близки, така че местните власти имат готовност и за това".



Шефът на Главна дирекция "Национална полиция" Захари Васков (ГДНП) обясни, че има данни за 200 евакуирани, около 100 от тях са пожелали да отидат при близки, другите са настанени в хотели в Свети Влас и Несебър.



"Фокус" припомня, че от днес е ограничен достъпът до селището "Елените". Целта е да си гарантира максималната сигурност на населението.



