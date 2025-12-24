ЗАРЕЖДАНЕ...
Дядо Коледа разнася подаръци с метрото
Снимката е споделена от Центъра за градска мобилност със следния текст: "Когато няма сняг за шейната, а подаръците не чакат".
Припомняме обаче, че в много други области снеговалежите са факт. Освен празнична обстановка обаче, бялата покривка създава и предпоставки за затруднено движение по пътищата.
ФОКУС апелира да шофирате внимателно!
Актуални теми
