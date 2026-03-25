Двойно повече от предходните избори: Близо 61 хиляди са подадените електронни заявления за гласуване извън страната
Най-голям брой заявления са регистрирани за Турция – 15 536. Следват Обединеното кралство с 10 471 и Германия с 8 095 подадени заявления.
Крайният срок за подаване на електронни заявления за гласуване в чужбина изтече в 24:00 часа българско време на 24 март 2026 г.
До 28 март ЦИК трябва да определи броя на избирателните секции и местата, на които те ще бъдат разкрити.
Съгласно последните изменения в Изборния кодекс, в държавите извън Европейския съюз броят на изборните секции е ограничен до 20.
Още по темата
Гечев: Румен Радев е човек, който милее за собствената си държава. Той има своя добавена стойност и не бива да се сравнява с никой друг
Още от категорията
Изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация: Това е най-сериозната криза
Николай Младенов с призив: Съвета за сигурност на ООН да окаже натиск за разоръжаването на "Хамас"
