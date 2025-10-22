Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Двойните цени подлудиха клиентите в обектите, всеки втори вече пита дали може с евро!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:24Коментари (0)67
©
Чужденци, които пазаруват или зареждат гориво в Кюстендилско, все по-често искат да плащат в евро, след като на стоките вече има обозначени цени и в евровалутата. Това споделиха пред БНР служители в местни търговски обекти.

"Особено по бензиностанциите, когато зареждат, чужденците настояват да платят в евро, защото виждат и тази цена на етикета. Малко трудно им обясняваме, че плащането в евро още не е възможно – чак след 1 януари догодина“, разказа отговорничка на бензиностанцията под възел "Бинека“ на АМ "Струма“.

По думите ѝ дори и някои българи предпочитали да плащат в евро, а не в левове.

Междувременно кюстендилци се питат дали след 1 януари, когато България премине към еврото и левовете постепенно излязат от обращение, ще могат да пазаруват в евро в съседния Босилеград и в Сърбия.

Досега в тези райони, особено близо до границата, често се приемаха и български левове. Сходна ситуация има и със Северна Македония, където при групови посещения на заведения сметките нерядко се плащат в левове. Не е ясно обаче как ще се промени това след въвеждането на еврото у нас.

От 8 август в магазините и търговските обекти цените задължително се изписват както в левове, така и в евро. Жители на Кюстендил обаче сигнализират за липса на еднакъв стандарт – на някои места първо е изписана цената в левове, а на други – в евро.

"Когато в началото започна двойното изписване, първо бяха левовете, после еврото. Така свикнах. Наскоро влязох в магазин, където беше обратно, и се обърках. Подведох се и изпаднах в неловко положение на касата. Би било много по-удобно, ако навсякъде има единен ред – например първо левове, после евро. Така по-лесно ще се ориентираме“, сподели пред БНР жителка на Кюстендил.

В следващите месеци търговците и клиентите в региона ще трябва да се адаптират към новите правила. Докато плащането в евро стане официално разрешено от 1 януари, объркването с двойните цени и предпочитанията на чужденците вероятно ще продължат.

Още по темата: общо новини по темата: 1608
21.10.2025 »
20.10.2025 »
20.10.2025 »
19.10.2025 »
18.10.2025 »
18.10.2025 »
предишна страница [ 1/268 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
14:58 / 20.10.2025
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
22:24 / 20.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
19:14 / 20.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Природни стихии
България в еврозоната
Войната в Украйна
Шампионска лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: