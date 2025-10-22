ЗАРЕЖДАНЕ...
|Двойните цени подлудиха клиентите в обектите, всеки втори вече пита дали може с евро!
"Особено по бензиностанциите, когато зареждат, чужденците настояват да платят в евро, защото виждат и тази цена на етикета. Малко трудно им обясняваме, че плащането в евро още не е възможно – чак след 1 януари догодина“, разказа отговорничка на бензиностанцията под възел "Бинека“ на АМ "Струма“.
По думите ѝ дори и някои българи предпочитали да плащат в евро, а не в левове.
Междувременно кюстендилци се питат дали след 1 януари, когато България премине към еврото и левовете постепенно излязат от обращение, ще могат да пазаруват в евро в съседния Босилеград и в Сърбия.
Досега в тези райони, особено близо до границата, често се приемаха и български левове. Сходна ситуация има и със Северна Македония, където при групови посещения на заведения сметките нерядко се плащат в левове. Не е ясно обаче как ще се промени това след въвеждането на еврото у нас.
От 8 август в магазините и търговските обекти цените задължително се изписват както в левове, така и в евро. Жители на Кюстендил обаче сигнализират за липса на еднакъв стандарт – на някои места първо е изписана цената в левове, а на други – в евро.
"Когато в началото започна двойното изписване, първо бяха левовете, после еврото. Така свикнах. Наскоро влязох в магазин, където беше обратно, и се обърках. Подведох се и изпаднах в неловко положение на касата. Би било много по-удобно, ако навсякъде има единен ред – например първо левове, после евро. Така по-лесно ще се ориентираме“, сподели пред БНР жителка на Кюстендил.
В следващите месеци търговците и клиентите в региона ще трябва да се адаптират към новите правила. Докато плащането в евро стане официално разрешено от 1 януари, объркването с двойните цени и предпочитанията на чужденците вероятно ще продължат.
