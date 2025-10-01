Двойка подари на момиче с двигателни проблеми шанс да проходи

© bTV Момиче с двигателни проблеми от Мадан с подарък от млади изобретатели. Българска фирма за роботи разработи екзоскелет, с който момичето да проходи.



От бебе Яни има двигателни проблеми от кръста надолу. Като малка се придвижва с количка, а от трети клас с електрически скутер. Мечтата ѝ е за екзоскелет, с който да може да ходи.



"Още може би от малка, четиригодишна възраст, тъй като вкъщи се гледа постоянно National Geographic и такива предавания“, казва Янислава Шикова.



Ивайло и Валерия срещат Яни на концерт, на който тя не може да види своите любими изпълнители. Занимавайки се с роботика двойката решава да ѝ подари мечта.



"Ние се разхождахме. ... И я видяхме в тълпата. Просто да стои там и как тя също иска да види този концерт, но нямаше тази възможност“, споделя Валерия Станкова.



Така преди година Яни разбира, че мечтата ѝ ще се сбъдне.



"Татко дойде при мен и ми каза "Ти ще проходиш“. И аз бях леко шашната и се чудех тези хора какви глупости говорят“, казва Янислава Шикова пред bTV.



Екзоскелетът е изработен изцяло от българска фирма.



"Чрез жестове на ръцете ще можем да правим кратки команди на самата машина, чрез което тя ще задвижва роботизираните крака. Той същност изглежда супер нестабилен, но това изобщо не е така. Просто качваме дете, което никога през живота си не е правило крачки“, обясни Ивайло Тодоров.



Нейният робот беше представен на Industrial TECH Forum в София, като ще бъде изцяло готов догодина. А преди да се разделим Яни подари на екипа ни първата си стихосбирка, пожелавайки ни да мечтаем.