На 8 март Православната църква почита паметта на свети преподобни изповедник Теофилакт, епископ Никодимов, и светите мъченици Евтропий, Клеоник и Василиск. Въпреки че 8 март е светски празник (Международен ден на жената), църквата отбелязва тези светии, докато християнският празник на майката често се свързва с Благовещение (25 март).Св. Теофилакт бил известно време монах в една обител близо до Черно море. Когато при императрица Ирина иконоборческата ерес била осъдена от Седмия вселенски събор (787 г.), цариградският патриарх Тарасий, който знаел добродетелния живот на Теофилакт, убедил го да приеме званието епископ Никомидийски. В тоя сан Теофилакт се явил истински служител и последовател на Христа: той служел на бедни, болни, устройвал странноприемници и болници. Във време на една зараза, която се появила в града, той сам се грижел за болните, като със своите ръце измивал раните им.Иконобороческата ерес, която била утихнала след събора, наново се появила при император Лъв Арменец (813-820 г.). Достойните епископи: Никифор Цариградски, Емилиан Кизически, Евтимий Сарийски, Йосиф Солунски, Теофилакт и много други напразно увещавали царя да се откаже от ереста и да приеме православното учение за иконопочитанието. Те били пратени на заточение. Св. Теофилакт прекарал 30 години в изгнание, като търпял лишения и страдания. Той починал в дълбока старост около 832 година.На 8 март отбелязваме Международния ден на жената – ден за признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените.Празнува се в над 30 държави по света като израз на признание към жените.В много страни, включително и България, 8 март се чества и като Ден на майката.Смята се, че корените на този празник са в далечната 1857 г., когато в Ню Йорк е организиран един от първите протестни митинги на жените, работещи в текстилните фабрики.Те настоявали за равни права с мъжете, намаляване на работното време и подобряване условията на труд.През 1909 г. Американската социалистическа партия обявява 28 февруари за Национален ден на жената – до 1913 г. американките са го отбелязвали последната неделя от месец февруари.На 27 август 1910 г. в Копенхаген се провежда първата международна конференция на жените, организирана от социалистическия интернационал. По предложение на германската социалистка Клара Цеткин се приема всяка година в една от първите недели на пролетта да се празнува деня на работничките и на международната им солидарност.От 1914 г. отбелязването на празника в различните страни е на датата 8 март. Той се свързва в началото на века с борбата за политическо, икономическо и социално равноправие.През 1977 г. Общото събрание на ООН решава 8 март да стане Международен ден за правата на жените.8 март се отбелязва различно в различните страни. Разликите са обусловени от разликите в културата и традициите.В България, Румъния и Русия 8 март е преди всичко ден на майката. Цветята са за всички дами, но майките са на особен почит в този ден и получават подаръци от децата си. Дори порасналите момчета не пропускат да поднесат на този ден цветя на майките и бабите, освен на любимата жена.