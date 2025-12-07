Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Временно движението по път II-19 в района на ГКПП "Илинден" е ограничено за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета. Причината са стачкуващите гръцки фермери.

"Фокус" припомня, че малко по-рано от АПИ съобщиха, че е ограничено движението на тирове и при ГКПП "Кулата". Обходният маршрут бе през: път I-1 София - Кулата през пътен възел "Симитли" - път II-19 Симитли - ГКПП "Илинден". 