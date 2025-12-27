Две земетресения удариха България днес в рамките на час. Това показват данните на НИГГГ към БАН.Трус с магнитуд 2,0 по скалата на Рихтер е регистриран около 10:22 часа в района на Рила, на около 15 километра южно от Долна баня.Около 9:08 часа е регистрирано още едно земетресение. Той е с магнитуд 2,1 и дълбочина 12 км - на 13 километра от Сърница.