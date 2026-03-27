Общински съвет – Благоевград прие Проект на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците (2025–2027 г.) и проект на Стратегия за развитие на образованието в община Благоевград (2026–2030 г.),Целта на стратегиите е да утвърдят Благоевград като образователен център с модерна и безопасна среда за учене, мотивирани учители, силно професионално образование и устойчиви партньорства между Общината, училищата, университетите, бизнеса, родителите и гражданския сектор.Във фокуса на Стратегията за подкрепа за личностно развитие е поставен категоричният ангажимент на Община Благоевград за гарантиране на равен достъп до качествено приобщаващо образование за всяко дете, навременна и ефективна подкрепа при обучителни затруднения и последователна политика за развитие на потенциала на децата със специални образователни потребности и на учениците с изявени дарби. Документът предвижда изграждането на координирана и устойчива система за работа с деца и младежи от 4 до 29 години. Заложени са мерки за разширяване на логопедичната и ресурсната подкрепа, подобряване на материално-техническата база и достъпната среда, засилване на превенцията на рисково поведение и развитие на кариерното ориентиране и връзката между образование и бизнес. Специално внимание се отделя на развитието на педагогическите специалисти и активното партньорство с родителите.Проектът на Стратегията за развитие на образованието очертава пет приоритета: модернизиране на инфраструктурата и учебната среда, привличане и задържане на млади педагогически кадри чрез обучения и менторски програми, засилено междуинституционално взаимодействие с активната координираща роля на общината, развитие на професионалното образование и кариерното ориентиране и цялостна подкрепа за деца със специални образователни потребности, изявени дарби и социално-емоционални затруднения чрез ясни механизми за съдействие и по-добра координация с родителите.Двата документа не съществуват сами по себе си. Стратегията за развитие на образованието очертава общата рамка и визия за развитие, докато Стратегията за личностно развитие навлиза в конкретика, показвайки как се осигурява подкрепа и грижа за деца със специални образователни потребности, с изявени дарби и със социално-емоционални затруднения, за да може потенциалът им да бъде развиван пълноценно.