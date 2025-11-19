ЗАРЕЖДАНЕ...
Две са били земетресенията в България за последното денонощие!
Първият трус е бил снощи в 23:46 часа с епицентър между Стралджа и Карнобат. Той е бил с магнитуд 2,5 по скалата на Рихтер, а дълбочината му е била 18 км.
Вторият е от тази сутрин от 9:09 часа с магнитуд 2,5 по скалата на Рихтер с дълбочина 15 км. Епицентърът му е близо до село Малко Асеново.
Земетресението е било на 12,4 км североизточно от Димитровград и на 206 км от София.
