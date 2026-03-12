ЗАРЕЖДАНЕ...
Двамата братя български милиардери станаха още по-богати, но паднаха в класацията със 133 позиции
Те са на 1440 място в годишната класация със състояние: от 2.9 млрд. долара всеки.
Двамата падат надолу в класацията сред най-богатите хора в света. Въпореки това цифрите сочат, че тяхното състояние се е увеличило от 2.7 млрд. долара на 2.9 млрд. долара в рамките на година. За този период от време те са изкарали по 200 млн. на човек.
Общото им богатство за 2026 година е 5.8 млрд. долара. Това означава, че до днес общото им богатство се е увеличило с 400 млн. долара за година.
Plovdiv24.bg припомня, че в списъка за 2024 г. те бяха на 1545 място с по 2.1 млрд. долара.
