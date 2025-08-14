ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Двама загинаха след тежка катастрофа във Видинско тази нощ
Сигналът за пътнотранспортното произшествие е постъпил след полунощ. Към мястото незабавно се насочили екипи на полицията.
По първоначални данни катастрофата е причинена заради шофиране с несъобрзена скорост по пътя от Брегово към Ново село. 23-годишен мъж губи контрол над автомобила си при десен завой. Колата поднесла, преминала през пътното платно от ляво надясно и се блъснала последователно в две дървета на банкета вдясно от платното за движение.
От полицията съобщават, че на място е загинал 20-годишен пътник, който е седял на предната дясна седалка. Водачът – с множество травми, е починал по-късно във видинската болница. Двамата пътници от задната седалка – на 20 и 34 години, са настанени в реанимацията на видинската болница.
Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието. Работата на разследващите продължава в рамките на образуваното по случая досъдебно производство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 938
|предишна страница [ 1/157 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Започна обследването на вековните чинари в Кюстендил
14:32 / 12.08.2025
9-месечно бебе е с фрактура на черепа след катастрофа в Благоевградско
12:41 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: