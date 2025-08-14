Новини
Двама загинаха след тежка катастрофа във Видинско тази нощ
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:34
Две жертви и двама пострадали при тежка катастрофа тази нощ на пътя между селата Куделин и Връв във Видинско. Това съобщават от ОДМВР-Видин. 

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е постъпил след полунощ. Към мястото незабавно се насочили екипи на полицията.

По първоначални данни катастрофата е причинена заради шофиране с несъобрзена скорост по пътя от Брегово към Ново село. 23-годишен мъж губи контрол над автомобила си при десен завой. Колата поднесла, преминала през пътното платно от ляво надясно и се блъснала последователно в две дървета на банкета вдясно от платното за движение.

От полицията съобщават, че на място е загинал 20-годишен пътник, който е седял на предната дясна седалка. Водачът – с множество травми, е починал по-късно във видинската болница. Двамата пътници от задната седалка – на 20 и 34 години, са настанени в реанимацията на видинската болница.

Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието. Работата на разследващите продължава в рамките на образуваното по случая досъдебно производство.

Още по темата:
14.08.2025 »
13.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
11.08.2025 »
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
