ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Двама се сбиха с чукове в центъра на Велико Търново, причината - неуредени данъци
Сигнал за случая е получен на тел. 112 около 13:00 часа вчера. На обаждането незабавно са се отзовали екипи на Районното полицейско управление в старата столица, които намерили двама мъже да се бият в района на Паметника на обесените. По данни на подателя между тях възникнала разпра, която е прераснала в бой с чукове. Участниците са 33 и 39-годишни жители на село Шереметя, неизвестни на полицията.
От проведените до момента действия по разследването е установено, че докато пътували в лек автомобил между тях е възникнал спор за неуредени данъчни задължения на недвижим имот на единия. Разпрата се разразила и те спрели автомобила, излезли от него и словесните нападки прераснали в сбиване, при което единият извадил от автомобила чук и заплашил с него опонента си.
След намесата на полицията двамата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство за хулиганство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
16:36 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: