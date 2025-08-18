Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Двама мъже са задържани за предизвикване на големия пожар край Стара Загора
Автор: Рени Атанасова 17:16Коментари (0)46
© Община Стара Загора
виж галерията
Двама са задържани за предизвикване на големия пожар край Стара Загора, съобщиха за "Фокус" от ОДМВР-Стара Загора. На 17 август, в 15:10 часа, в ОДЧ на Второ РУ-Стара Загора е постъпил сигнал за възникнал пожар в местност "Черния мост", северозападно от гр.Стара Загора.

След проведени процесуално-следствени действия е установено, че двама мъже на 40 и 39 години при извършване на строителни дейности и работа с флекс, неумишлено са запалили сухи треви в имот в местност в землището на с.Малка Верея.

Поради разрастналия се пожар, вследствие на силния вятър са изгорели къщи, стопански постройки, ниски храсти и дървета в местностите "7-ми километър", "Черния мост" и "Бобоолу". Нанесени са значителни материални щети, които са в процес на установяване.

Няма пострадали хора. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. Във Второ РУ-Стара Загора е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.

Благодарение на бързата реакция на институциите, хората във вилната зона на Стара Загора бяха евакуирани за кратко време. На място вчера работиха 14 екипа от старозагорската Пожарна и техни колеги от Сливен. За подсигуряването на Стара Загора за евентуални други произшествия се включиха два екипа от Пловдив. Съдействие бе оказано от МО с хеликоптери и модула за наземно гасене.

На място бяха кметът на Община Стара Загора, който освен че ръководи гасителните действия и лично участва в гасенето, областният управител на Стара Загора, секретарят на Община Стара Загора, директорите на ОДМВР-Стара Загора и РДПБЗН-Стара Загора. В гасителните дейстивя се включиха полицейски служители, служители на Община Стара Загора, Държавно горско стопанство, доброволци, и представители на други институции.

Към днешна дата, пожарът е локализиран, на място има екипи на Пожарната, които гасят локални огнища в периметъра. На място помагат и доброволците от доброволното формирование към Община Стара Загора.

От Районната прокуратура в Стара Загора съобщиха, че мъжете са привлечени като обвиняеми за причиняване на палеж по непредпазливост. Спрямо тях е взета мярка за неотклонение "гаранция“ в размер от по 4000 лв. за всеки един от тях. По делото текат действия по разследването – разпити на свидетели, първоначален оглед на местопроизшествието. Действията по събиране на доказателства под ръководството на прокурор от Районната прокуратура в Стара Загора продължават. Предстои назначаване на пожаротехническа експертиза. Срокът за разследване е двумесечен.

Като обвиняеми са привлечени 41-годишният А.Г и 39-годишният С.Г. за това, че на 17 август в землището на село Малка Верея, област Стара Загора, и в землището на Стара Загора, всеки от тях, по непредпазливост е запалил имущество със значителна стойност. На място е установено, че А.Г. и С.Г. извършвали строително-ремонтни дейности в двор на къща и при работа с машина тип "флекс“ възникнали искри, които възпламенили намиращите се наблизо сухи треви.

Вследствие на силния вятър огънят се е разпространил и обхванал къщи, стопански постройки, храсти и дървета в местностите Седми километър, Черният мост и Бобоолу.


Още по темата: общо новини по темата: 5
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
11:16 / 17.08.2025
БНБ предупреди: Има бум на фалшиви столевки и петдесетолевки
БНБ предупреди: Има бум на фалшиви столевки и петдесетолевки
09:09 / 16.08.2025
В Багренци правят детски пленер
В Багренци правят детски пленер
12:14 / 16.08.2025
Два хеликоптера "Кугър" са в готовност да излетят в помощ на овладяването на новото огнище на пожара в Пирин
Два хеликоптера "Кугър" са в готовност да излетят в помощ на овладяването на новото огнище на пожара в Пирин
11:18 / 16.08.2025
Черно на бяло: Колко притежават и декларират Желязков, Радев, Борисов, Йотова, Пеевски и останалите във властта
Черно на бяло: Колко притежават и декларират Желязков, Радев, Борисов, Йотова, Пеевски и останалите във властта
16:30 / 16.08.2025
Ново огнище се разгоря над село Илинденци
Ново огнище се разгоря над село Илинденци
08:55 / 16.08.2025
Световната банка вече определя България като страна с висок доход
Световната банка вече определя България като страна с висок доход
08:42 / 16.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
Български тенис
Отново гори местността "7-ми километър" край Стара Загора
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Огромен пожар край Илинденци
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: