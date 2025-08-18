© Община Стара Загора виж галерията Двама са задържани за предизвикване на големия пожар край Стара Загора, съобщиха за "Фокус" от ОДМВР-Стара Загора. На 17 август, в 15:10 часа, в ОДЧ на Второ РУ-Стара Загора е постъпил сигнал за възникнал пожар в местност "Черния мост", северозападно от гр.Стара Загора.



След проведени процесуално-следствени действия е установено, че двама мъже на 40 и 39 години при извършване на строителни дейности и работа с флекс, неумишлено са запалили сухи треви в имот в местност в землището на с.Малка Верея.



Поради разрастналия се пожар, вследствие на силния вятър са изгорели къщи, стопански постройки, ниски храсти и дървета в местностите "7-ми километър", "Черния мост" и "Бобоолу". Нанесени са значителни материални щети, които са в процес на установяване.



Няма пострадали хора. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. Във Второ РУ-Стара Загора е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.



Благодарение на бързата реакция на институциите, хората във вилната зона на Стара Загора бяха евакуирани за кратко време. На място вчера работиха 14 екипа от старозагорската Пожарна и техни колеги от Сливен. За подсигуряването на Стара Загора за евентуални други произшествия се включиха два екипа от Пловдив. Съдействие бе оказано от МО с хеликоптери и модула за наземно гасене.



На място бяха кметът на Община Стара Загора, който освен че ръководи гасителните действия и лично участва в гасенето, областният управител на Стара Загора, секретарят на Община Стара Загора, директорите на ОДМВР-Стара Загора и РДПБЗН-Стара Загора. В гасителните дейстивя се включиха полицейски служители, служители на Община Стара Загора, Държавно горско стопанство, доброволци, и представители на други институции.



Към днешна дата, пожарът е локализиран, на място има екипи на Пожарната, които гасят локални огнища в периметъра. На място помагат и доброволците от доброволното формирование към Община Стара Загора.



От Районната прокуратура в Стара Загора съобщиха, че мъжете са привлечени като обвиняеми за причиняване на палеж по непредпазливост. Спрямо тях е взета мярка за неотклонение "гаранция“ в размер от по 4000 лв. за всеки един от тях. По делото текат действия по разследването – разпити на свидетели, първоначален оглед на местопроизшествието. Действията по събиране на доказателства под ръководството на прокурор от Районната прокуратура в Стара Загора продължават. Предстои назначаване на пожаротехническа експертиза. Срокът за разследване е двумесечен.



Като обвиняеми са привлечени 41-годишният А.Г и 39-годишният С.Г. за това, че на 17 август в землището на село Малка Верея, област Стара Загора, и в землището на Стара Загора, всеки от тях, по непредпазливост е запалил имущество със значителна стойност. На място е установено, че А.Г. и С.Г. извършвали строително-ремонтни дейности в двор на къща и при работа с машина тип "флекс“ възникнали искри, които възпламенили намиращите се наблизо сухи треви.



Вследствие на силния вятър огънят се е разпространил и обхванал къщи, стопански постройки, храсти и дървета в местностите Седми километър, Черният мост и Бобоолу.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.