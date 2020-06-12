Äâàìà ìëàäè áúëãàðè çàãèíàõà ïðè òåæêà êàòàñòðîôà â Áåëãèÿ

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18-ãîäèøíàòà Ìåëèñà Ñèìåîíîâà è 24-ãîäèøíèÿò Çàêèð ïî÷èíàõà â áåëãèéñêèÿ ãðàä Ãåíò, ñëåä êàòî êîëàòà íà äâîéêàòà å èçëåòÿëà ïðè çàâîé è å ïàäíàëà îò ìîñòà "Ñåéíò Äæîðäæ" ïðè ðåêà Ëåéå. Åäíà îò âåðñèèòå å, ÷å ìúæúò  å øîôèðàë ÁÌÂ-òî ñè ñ ìíîãî âèñîêà ñêîðîñò.

×åòèðèìà ïîëèöàè ñå îïèòàëè äà ïîìîãíàò íà áúëãàðèòå, íî òå ñà ñå óäàâèëè âúâ âîäèòå íà ðåêàòà, òúé êàòî íå ìîãëè äà èçëÿçàò îò àâòîìîáèëà ñè.

Ìåëèñà å ðîäîì îò Ðàçëîã, íî îò ãîäèíè æèâåå â Áåëãèÿ ñ ðîäèòåëèòå ñè, êîèòî äúðæàò íÿêîëêî çàâåäåíèÿ â Ãåíò.

"Âúïðåêè ìúêàòà ñè, èñêàìå äà áëàãîäàðèì íà îðãàíèòå íà ðåäà â Áåëãèÿ, ÷å ïîëîæèõà óñèëèÿ äà ãè ñïàñÿò", íàïèñàõà áëèçêèòå íà çàãèíàëèòå.










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