В рамките на ежегодния конкурс на Българската народна банка за стипендианти Управителният съвет на БНБ взе решение да присъди две деветмесечни стипендии за 2026 г. на:, обучаваща се за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър“, университет ДОФИН, Париж, Франция, специалност "Икономическо и финансово инженерство“;, обучаващ се придобиване на образователна и научна степен "доктор“, Университет за национално и световно стопанство, докторска програма "Икономика и управление (Предприемачество)“.Основната цел на стипендиантската програма на БНБ е да подпомага студенти и докторанти в разработването на теми, свързани с мандата и дейността на БНБ. Изискванията към кандидатите и условията на конкурса за стипендианти на БНБ са достъпни на интернет страницата на централната банка тук.Документи за участие в тазгодишния конкурс подадоха общо 17 кандидати, от които 10 докторанти и 6 студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър". Един от кандидатите се обучава в университет в чужбина, а 16 – в български университети. След като разгледа постъпилите документи на кандидатите, Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ (Комисията) допусна до участие в конкурсната процедура 13 кандидати.Първият етап от конкурса включваше написването на есе по предварително зададена тема: за студентите магистри – "Възраждане на протекционизма: икономически и геополитически фактори и ефекти върху българската икономика“, а за докторантите – "Преструктуриране на ролята на глобалните валути". Всяко есе беше анонимно и независимо оценено от двама рецензенти, определени от Комисията.Вземайки под внимание документите на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки на рецензентите, поставени на есетата на кандидатите, и след допълнителна дискусия, Комисията взе решение да допусне до интервю шестима кандидати – четирима студенти, обучаващи се за ОКС "магистър“, и двама докторанти. На събеседването кандидатите имаха възможност да представят и аргументират тезите си, да определят сферата на интересите си и да проведат дискусия с членовете на Комисията.След комплексна преценка на представянето на всеки един от кандидатите, достигнал до този етап на конкурсната процедура, по предложение на Комисията, Управителният съвет на БНБ реши през 2026 г. да бъдат присъдени две стипендии – на студент, обучаващ се за придобиване на ОКС "магистър“, и на обучаващ се в докторска програма.В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 547 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 47.