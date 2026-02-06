ЗАРЕЖДАНЕ...
Два язовира в Кърджалийско рязко повишиха нивата си
© NOVA
В община Ардино остава в сила частично бедствено положение на територията на шест села. То е обявено за четвърти път от началото на годината, след като мостът над река Арда, който осигурява единствения достъп на хората до населените места, отново беше залят от придошлите води. Реките в цялата Кърджалийска област са силно пълноводни, като на много места са излезли от коритата си и са залели земеделски земи, предаде NOVA.
Заради обилните валежи са засегнати и пътни участъци – на места са залети от вода или са се образували свлачища, които временно затрудняват придвижването. От снощи двата големи язовира в региона – "Кърджали“ и "Студен кладенец“, преливат през преливниците си – ситуация, която се случва рядко.
Областният управител на Кърджали Никола Чанев увери, че няма хора в бедствено положение. "Няма притеснение за населението. В шестте села около моста към Китница достъпът е временно прекъснат, но при спиране на валежите се очаква водата да се оттече и преминаването да бъде възстановено още днес“, посочи той.
В една от махалите на село Китница е регистриран свлачищен процес, при който пътят е затрупан, а три къщи временно са откъснати. По думите на Чанев тежка техника ще бъде на място в рамките на часове, за да бъде възстановен пътният достъп.
От областната управа подчертават, че преливането на язовирите не представлява опасност за хората. "Язовир Кърджали прелива през два от четирите си преливника, а язовир Студен кладенец – през пет от девет. Дебитът на водата вече намалява и няма риск за населението“, обясни областният управител.
От снощи валежите на територията на Кърджали са спрели. Очакванията са водните количества постепенно да се оттекат, което да доведе до спадане на нивата на реките и нормализиране на обстановката в засегнатите райони.
За днес синоптиците от НИМХ не са обявили предупредителни кодове за опасни явления.
Прогнозата предвижда, че в следобедните часове в Западна България ще започне да вали дъжд. В северозападните райони ще останат условията за поледици. Максималните температури за по-голямата част на Северна България ще бъдат между 3° и 8°, за Южна - между 8° и 13°, за София - около 9°.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Директорът на Здравната инвестиционна компания за детска болница: Проектът е "надпартиен", работи се ежедневно
05.02
Киберексперт за IP адресите: Без международно сътрудничество разкриването на такъв род престъпления е под 2%
05.02
Проф. д-р Манол Соколов: Над 50% от случаите на рак на дебелото черво у нас се откриват едва в 3 и 4 стадии
04.02
Проф. Николай Витанов: Ако приложим "Теорията на дългата коса" и изискване да няма връзки с хора, които да му предлагат по 10 млн. евро - служебният премиер трябва да е Маргарита Николова
03.02
Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна
03.02
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Директорът на Здравната инвестиционна компания за детска болница:...
22:23 / 05.02.2026
Освободиха гинеколога, задържан заради скандалните записи на паци...
20:25 / 05.02.2026
Българска поетеса се ражда и умира на 5 февруари
19:51 / 05.02.2026
Окончателно: Ограничиха изборните секции в чужбина
19:20 / 05.02.2026
Румен Гълъбинов: Можем да очакваме покана за присъединяване и чле...
19:06 / 05.02.2026
Таков: Няма вътрешни битки в БСП
19:04 / 05.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.