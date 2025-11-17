ЗАРЕЖДАНЕ...
Два вида предупреждения са издадени за 18 ноември
През нощта облачността ще се вплътни над цялата страна. На места в западната половина от страната ще започнат валежи, по-значителни в района на Източните Родопи. Ще духа слаб, в Източна България и на места северно от планините, умерен до силен южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, на места северно от планините и в Източна България между 12° и 16°.
Утре ще бъде облачно и с валежи, главно в Северна и Западна България, които ще продължат и през нощта срещу сряда. На места там, както и в южните райони на Източните Родопи ще има и значителни валежи. В Дунавската равнина ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър, с който ще прониква студен въздух. В Източна България вятърът ще остане от юг-югозапад и ще бъде умерен и силен, особено в Югоизточна България. Максималните температури ще бъдат от 8°-9° в северозападните райони до 21° в югоизточните.
В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2200-2300 метра от сняг, но в Западна Стара планина границата на снега ще бъде около 1600 метра, но вечерта ще се понижи към 1300-1400 метра. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.
По Черноморието ще бъде предимно облачно. След обяд и вечерта, главно по северното крайбрежие ще има валежи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад, особено по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, но с тенденция на отслабване.
