Два хеликоптера "Кугър" са в готовност да излетят в помощ на овладяването на новото огнище на пожара в Пирин
Автор: Десислава Томева 11:18
Двадесет военнослужещи от Трето бригадно командване с 4 специализирани машини в 6.30 ч. днес, 16 август, напуснаха района на военното формирование, за да окажат помощ в гасенето на пожара над с. Илинденци, съобщиха от Министерството на отбраната. Заедно с пожарникари, горски служители и доброволци на терен, те участват в разширяването на просеките, за да се ограничи разпространението на огъня.

Екипажите на два вертолета AS-532 AL Cougar от 24-а авиобаза в Крумово са в готовност да се включат в действията за потушаване на пожара в Пирин при искане от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“.

още по темата: общо новини по темата: 37
16.08.2025 Ново огнище се разгоря над село Илинденци
12.08.2025 Заради върхово горене в Пирин гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени
12.08.2025 Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
08.08.2025 Пожарът в Пирин е локализиран!
05.08.2025 Хеликоптер се включи в доизгасяването на пожара в Пирин
04.08.2025 Продължава борбата с огнища на пожара в Пирин, три са по-сериозни
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
20:56 / 14.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключване на трудов договор
19:28 / 14.08.2025
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
11:58 / 15.08.2025
Явор Куюмджиев: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
11:06 / 14.08.2025
Пожарът в Пирин е локализиран
13:13 / 14.08.2025
Какъв е този биоетанол, който сложи табелите "няма гориво" по бензиностанциите у нас?
14:29 / 14.08.2025
