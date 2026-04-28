Стопаните няма да имат достъп до Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд "Земеделие“. След 18.00 часа днес /28 април/ онлайн услугите ще бъдат недостъпни, съобщават от ДФЗ. Причината – извършване на технологично обновяване.

Очаква се обновяването да подобри ефективността и сигурността на СЕУ и да улесни кандидатите за подпомагане, се казва в съобщението.

ФОКУС припомня, че СЕУ е уеб-базирана платформа, която дава възможност на земеделските стопани да подават, проследяват и управляват заявления за подпомагане по различни схеми и мерки изцяло онлайн, без да се налага посещение в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие“.

Освен това СЕУ предоставя възможност за получаване на съобщения и уведомления от фонда, за корекции и допълване на вече подадена информация, както и за извършване на справки за изплатени субсидии.