Кабинетът "Желязков" създаде "Магазин за хората" - акт, който още от самото начало се превърна в позор за Министерството на земеделието и храните. Причината е, че инициативата беше свързана с влиянието на известна фигура, санкционирана по закона "Магнитски". Това постави трайно петно върху проекта, което не можа да бъде заличено въпреки усилията за възстановяване на репутацията на министерството. Това заяви служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов след заседание на МС, предаде репортер на ФОКУС.

"Нямаше как да убедим хората, че държавата може да продава боб и русенско варено, докато в същото време върху инициативата тежи фактът, че неин идеолог е човек, който само за миналата година е летял 33 пъти до Дубай с частен самолет", заяви Христанов.

"Въпреки това дадохме шанс на магазините да заработят и да покажат резултати през първите три месеца, но те са трагични", каза министърът.

По думите му при заложени приходи от 1,48 млн. лева реално изпълнените са по-малко от една трета - 0,42 млн. лева.

"Единственото устойчиво в "Магазин за хората" са заплатите", посочи той и допълни, че няколко души са получили общо 170 хил. лева възнаграждения за първите три месеца.

Министърът заяви още, че въпреки тези данни, при изискана на 6 април справка за дейността на дружеството е отчетено 100% изпълнение на заложените показатели и приходи.

"За мен, при по-малко от една трета реално изпълнени, е пълна загадка как се отчита 100 процента изпълнение. Напомням, че за 2026 г. "Магазин за хората" тряба да реализира 37 млн. лева оборот, а за 2027 г. трябва да реализира 103 млн. лева оборот. Ние направихме много задълбочен анализ на всички финансови показатели в проекта, както и изпълнението му. Изводът е, че целият този бизнес план е направен, за да бъдат оправдани тези 10 млн. лева - пари на хората, от нашия бюджет, данъците - за да влязат в "Магазин за хората", каза той.

"Ние приключваме управлението на това дружество, което беше създадено под мотото:

"Ако печеля, печеля само аз. Ако губя, губи цял народ", заяви Христанов и посочи, че средствата ще бъдат върнати в бюджета чрез ликвидация на дружеството.

Предистория

ФОКУС припомня, че тази сутрин ръководството на "Магазин за хората" ЕАД подаде оставка. Като основна причина се посочва "продължителната липса на институционален диалог от страна на ръководството на Министерството на земеделието и храните, както и липсата на ясна управленска посока и подкрепа от принципала“.

По-късно служебният премиер Андрей Гюров заяви, че "рафтовете на магазините са празни, сметките са на червено, шефовете си угаждат с големи заплати".