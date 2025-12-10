ЗАРЕЖДАНЕ...
Държавата ще увеличи акционерното си участие в капитала на БЕХ
©
Имотът е предоставен за управление на Министерството на енергетиката и се намира в Атина, ул. "Акадимиас“ № 12. Той представлява парцел с площ от 196,87 кв.м и построена в него седеметажна сграда с обща разгъната застроена площ от 1 424 кв.м.
БЕХ ЕАД е публично предприятия по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия. Той е търговско дружество със 100% държавно участие и притежава 100% от капитала на основните търговски дружества, които изпълняват съвместни стратегически проекти с Република Гърция. Сред тях са терминалът за втечнен природен газ в Александруполис, газовият интерконектор Гърция - България, инициативата за изграждане на Вертикален газов коридор, междусистемният далекопровод от подстанция "Марица-изток" до подстанция "Неа Санта“ и други.
Дългосрочната цел на Министерството на енергетиката е имотът да бъде използван за настаняване на участниците, ангажирани с дейности по реализацията на съвместните стратегически енергийни проекти между двете държави. В него ще се обособят самостоятелни апартаменти и офиси за осигуряване на материално-техническата база за нуждите на БЕХ ЕАД и дъщерните му дружества
Още по темата
/
Променя се утвърденият максимален размер на ангажиментите за разходи по бюджета на МВР за 2025 година
15:57
Росен Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва
15:11
Министър Мундров: Само чрез споделяне и активна комуникация можем да преборим киберзаплахите и да изградим устойчива цифрова Европа
06.12
Министерството на културата: Предприети са последователни действия за прекратяване на установените неправомерни практики
05.12
Георги Георгиев се видя с Лаура Кьовеши: Говориха си за разследването на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС
03.12
Зам.-здравният министър: Съвместната работа с БЗС и МОН показва, че споделяме обща цел и работим в правилната посока
02.12
Желязков и италианският премиер Джорджа Мелони договориха провеждането на междуправителствена среща през март
01.12
Борислав Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми
01.12
Още от категорията
/
Икономисти: При амбицията разходите да се задържат над 40% от БВП, повишаването на данъците става неизбежно
15:10
Илияна Йотова: Поправките в Наказателния кодекс и Закона за защита от домашно насилие очевидно не променят статистиката
14:25
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.