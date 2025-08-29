ЗАРЕЖДАНЕ...
|Държавата ще търси мнението на животновъдния бранш за ваксинирането на дребните преживни животни
В срещата участваха представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, Българската агенция по безопасност на храните, животновъдни и млекопреработвателни браншови организации.
Министър Тахов обясни, че стъпката се предприема с цел постигане на единно решение, което към днешна дата при животновъдите все още не е постигнато. На срещата стана ясно, че ще се проведат събрания по места, за да бъде предоставена информация на фермерите – икономически анализи от една страна за евентуалните търговски рестрикции, до които би довела евентуалната ваксинация, както и ползите и негативите от поставянето на ваксина на животните.
"Държавата в лицето на МЗХ работи по два варианта – единият е поставяне на ваксина, за която имаме абсолютна готовност, а другият е ежедневен мониторинг и изчакване. Проведохме среща с ЕК в Брюксел, на която бяха обсъдени възможностите за приложение на ваксинацията. БАБХ е дала одобрение за използване на ваксината на територията на нашата страна, така че имаме пълна готовност. Но докато не вземем обратна връзка от животновъдния бранш - дали желае да бъде поставена ваксината, с всички ограничения, които ще настъпят след това, ние не бихме пристъпили еднолично към това действие“, уточни министър Тахов.
По думите му към момента статистиката с разпространението на болестта не е толкова стряскаща, последните дни няма нови огнища. Заболяването е на територията на Южна България основно в четири области. "Положителното е, че има индикации за пресичане на кривата от гледна точка на заболеваемостта. Ако до миналата и по-миналата седмица
редуцирахме огнищата на 1–2, то тази седмица нямаме нито едно регистрирано“, обясни министър Тахов.
От своя страна заместник-министър председателят Томислав Дончев изрази мнение, че въпросът с ваксинирането на животните в засегнатите райони е болезнен и препоръча да се поддържа активен диалог с бранша. "Следващата седмица с министър Георги Тахов и министър Даниел Митов ще направим анализ на риска от нелегално движение на ДПЖ с лекотоварни МПС, които да бъдат спирани за проверка на граничните пунктове и по този начин да се засили граничния контрол и да се ограничи трафикът на дребните преживни животни“, каза още той.
Изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински апелира стопаните да продължат да спазват наложените към момента мерки, като ограничат контактите помежду си и изпълняват забраната за пашуване и водопой в някои райони. По думите му спазването на мерките за биосигурност и ограничаване на движението на стадата са основните методи за намаляване на заразата и отговорността, която са проявили стопаните в последните 2–3 седмици, е дала очаквания резултат.
Присъстващите представители на браншовите организации не постигнаха единодушие относно прилагането на ваксинация, основно поради риска от евентуални търговски ограничения върху износа на млечни продукти към трети държави и по отношение търговията и реализацията на животни от зони с приложена ваксинация.
През следващата седмица асоциациите ще проведат срещи с фермерите от засегнатите области, за да се стигне до консолидирано решение относно прилагането на локална ваксинация. В срещите ще вземат участие и експерти от БАБХ. Стопаните ще могат ясно да заявят готови ли са за това решение с всички плюсове и минуси, които ще последват. След това от Асоциацията ще докладват на Министерството на земеделието и храните какво решение е взето.
