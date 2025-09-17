Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Държавата ще премести покъщнина и ще плаща част от наема на българи, готови да се върнат да работят и живеят в родината
Автор: Десислава Томева 15:26Коментари (1)126
©
От днес /18 септември 2025 г./ Агенция по заетостта стартира прием на заявления от лица, желаещи да се включат в проект "Избирам България – Компонент 1“, финансиран от Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд+. Инициативата е насочена към стимулиране на трайното установяване в България на българи, живеещи в чужбина, хора с български произход, както и кандидати от трети страни, за които не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда съгласно българското законодателство.

Проектът предоставя финансова помощ на лицата, които искат да живеят и работят трайно в България, включително за преместване на покъщнина, както и добавка за настаняване за срок до 12 месеца, ако кандидатът започне работа в населено място, в което не притежава жилище. Също така ще бъдат осигурени стимули за транспорт от и до работното място за период от 12 месеца. Интеграцията на чужди граждани или на членове на семействата им, които са чужди граждани, ще бъде улеснена чрез предоставяне на обучения по български език.

Кандидатите, които запазят заетостта си без прекъсване за срок от 6 месеца след включването си в проекта, ще могат да получат и допълнителни стимули за устойчива заетост.

За да бъдат допустими за участие, всички лица трябва задължително да отговарят на едно от следните условия:

· Да са пребивавали най-малко 12 месеца през последните 18 месеца в друга държава към датата на подаване на заявлението.

· Да са новозавършили, т.е. да са придобили образованието си през последните 12 месеца в друга държава към датата на подаване на заявлението.

Заявление за участие се подава единствено по електронен път чрез официалната интернет страница на Агенция по заетостта [тук].

Цялата информация за проекта, условията за допустимост на лицата и допустимите разходи, както и образците на документи, са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията [тук].






Зареждане! Моля, изчакайте ...
преди 15 мин.
0
 
 
А защо не плаща част от наема на българите, избрали да останат и работят за страната си и плащащи тук данъци, осигуровки и пр.? Аман от използвачи и хитреци! Майка България май е щедра само към родоотстъпниците, но не и към младите хора, борещи се за достоен живот в Родината си с преданост и себеотрицание.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
10:53 / 17.09.2025
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Кметът Байкушев: Благоевград се гордее с високите постижения на своите училища, със спортните клубове и творчески школи
Кметът Байкушев: Благоевград се гордее с високите постижения на своите училища, със спортните клубове и творчески школи
08:43 / 15.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:21 / 15.09.2025
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
11:01 / 16.09.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2026
Първият учебен ден
Водна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: