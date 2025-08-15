Новини
Държавата с насоки към бизнеса за правилното етикиране на стоките в двете валути
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:15Коментари (0)57
©
Цените трябва да се изписват ясно и четливо с еднакъв размер на шрифта за двете валути, с обозначения, които са ясни за потребителя. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов след заседание на експертната работна група “Нефинансов сектор" към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. В заседанието, което се проведе в Министерството на икономиката, участие взеха представители на бизнеса, експерти от браншови и неправителствени организации.

На заседанието на експертната работна група "Нефинансов сектор" бяха обсъдени насоки за прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите от търговците и за заплащане на покупките в брой в евро и лева, във връзка с въвеждането на еврото в Република България.

Министър Дилов изтъкна, че насоките целят предоставяне на методически указания и оказване на максимално разяснение за прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите от търговците и за заплащане на покупките в брой в евро и лева.

По думите му те обхващат периода на двойно обозначаване на цените от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. "Насоките нямат задължителен характер, но са важни за бизнеса и за спазване на добрите практики", изтъкна той.

Дилов подчерта, че насоките са изготвени в рамките на работната група, в съответствие с предложенията на работодателските организации и с изискванията и последните промени в Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Те включват разяснения за поставянето на цените при двойното обозначаване. "Цените в левове и в евро се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт. Със същия размер, вид и цвят на шрифта трябва да бъде изписана и валутата на съответната цена", бе категоричен той. Няма изискване коя валута да е първата. Ако изписването на стотинките в едната валута е с по-малък шрифт, то и в другата може да бъде така, уточни министърът.

След 1 януари 2026 г. законът не забранява смесено плащане, но на търговците им е предоставена свобода сами да преценят дали да приемат такъв тип плащания. При заплащане в брой рестото се връща изцяло в евро, но при липса на наличност се връща изцяло в лева. Това важи и за връщането на платена сума при рекламация.

След като бяха обсъдени с представителите на бизнеса, експерти от браншови и неправителствени организации, насоките ще бъдат публикувани и на официалната държавна страница Evroto.bg.

Икономическият министър изтъкна, че присъединяването на България към еврозоната ще има положителен ефект за икономиката и бизнеса и без съмнение ще повиши жизнения стандарт на хората.

Дилов бе категоричен, че освен че е готов за присъединяването към еврозоната, бизнесът напълно осъзнава ползите, тъй като от 1 януари 2026 г. ще отпаднат разходите за превалутиране и тези за поддържане на левови и еврови сметки, което по данни на министерството ще спести приблизително 1,1 млрд. лева.

По неговите думи още преди същинското присъединяване се наблюдават и първите положителни ефекти. "Кредитният рейтинг на България беше повишен с една степен, достигайки за първи път нивата от 2007 г., а очакванията ни са до края или в началото на следващата година да бъде повишен с още една степен, което вече би бил най-добрият кредитен рейтинг в историята на България", каза той.

Икономическият министър подчерта, че се наблюдава и завишен инвеститорски интерес, като преките чуждестранни инвестиции за първите 5 месеца от годината нарастват с 47% до 1,4 млрд. евро.

