ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Държавата отпуска допълнителни 34 млн. лева за културните институти у нас
Това заяви министърът на културата Мариан Бачев на брифинг пред журналисти в Министерския съвет.
"Бюджетът за сценичните изкуства за 2025 година вече беше увеличен спрямо бюджета за 2024 година с 6 млн. лева - от 159 млн. лева на 165 млн. лева", отбеляза министърът.
Той допълни, че тези допълнителни средства се отпускат поради приемането на бюджета не в рамките на бюджетната процедура, която бе през есента на 2024 година, а през март на 2025 година.
"Бюджетът беше приет късно тази година. Затова тези допълнителни средства тогава не беше ясно кога ще бъдат възможни в новия бюджет. Обикновено това става след шест месеца, след като бюджетът е приет", каза той.
Министърът благодари на министър-председателя и министъра на финансите за отпускането на средствата.
"Това не са просто цифри. Това са възможности за представления, турнета, нови концерти, достигане до по-голяма публика, както и възпитание на вкус, което е изключително важно като ангажимент и за Министерството на културата, и за настоящия кабинет", заяви министърът.
Той бе категоричен, че няма да бъде закривани културни институции: "Разсейваме всякакви спекулации, че ще се закриват театри и трупи. Това не е така. Ще продължаваме да се грижим за тези сценични изкуства, за да можем да предложим по-адекватна политика. Това са 51 държавни културни института".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 969
|предишна страница [ 1/162 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: